شروط تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة وفقا للقانون

في ظل تزايد أهمية تنظيم سوق الدواء وضمان فعالية وجودة المستحضرات الصيدلية، تبرز الحاجة إلى تطبيق معايير صارمة لتسجيل هذه المستحضرات قبل طرحها في الأسواق، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الجهات الصحية المختصة على حماية صحة المواطن وتعزيز ثقة الجمهور في المنتجات الصيدلانية المتداولة.

شروط تسجيل المستحضر الصيدلي

ووفقا للمادة 60 لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتي:



وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه.... رئيسا.

أعضاء:

أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلية.

أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب.

مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية.

مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه.

صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة.

طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين.

مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية.

صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية.

طبيب حكومي مختص بالتحاليل البيولوجية.

وتضع اللجنة اللائحة المنظمة ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه.

شروط مزاولة مهنة الصيدلة وفق القانون

ووفق المادة 15، على صاحب ترخيص المؤسسات الصيدلية الحصول مقدمًا على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبًا بذلك مصحوبًا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها.

وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقًا لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.

ووفق المادة 12، يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.



ووفق المادة 57 يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:



1 ـ إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.

مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون



وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.



2 ـ اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه.



3 ـ كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.



4 ـ كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.

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5 ـ الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

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