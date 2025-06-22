الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في سقوط شابين بدراجة نارية في ترعة المريوطية

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة الجيزة بانتداب خبير لفحص دراجة نارية سقطت بشابين من أعلى الطريق الدائري في ترعة المريوطية، ونجحت قوات الحماية في انتشال جثمان أحدهما وجاري البحث عن الآخر.

 

وكشف شهود العيان أنهم فوجئوا بسقوط الدراجة النارية في المياه وكان يستقلها شابين اختفيا في الترعة فور سقوطها حتى نجحت في العثور على جثة أحدهما وانتشاله.

 

مصرع شابين في سقوط دراجة نارية بالمريوطية

 

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بوصلة المريوطية وسقوط دراجة نارية من أعلى الكوبري بترعة المريوطية.


وانتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بقوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية وسيارات الإسعاف للبحث عن الشابين مستقلي الدراجة النارية في الترعة.

 

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نيابة الجيزة ترعة المريوطية غرفة النجدة

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