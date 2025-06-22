الزمالك في طريقة لضم هذا الثنائي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع نادي فاركو من أجل ضم ثنائي الهجوم عمرو ناصر وأحمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توقيع مبدئي من اللاعبين

وأكد المصدر أن اللاعبين وقّعا بالفعل على عقود مبدئية مع الزمالك، تمهيدًا لارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن رغبة الثنائي في الانضمام للزمالك سهلت كثيرًا من سير المفاوضات.

اتفاق نهائي يقترب مع فاركو

أوضح المصدر أن ما يتبقى لاتمام الصفقة هو الاتفاق النهائي بين الزمالك وفاركو على الجوانب المالية وقيمة الصفقة، مضيفًا أن الاتصالات مستمرة بين الطرفين لحسم التفاصيل في أسرع وقت.

صفقة هجومية مزدوجة لدعم الفريق

تسعى إدارة الزمالك لتدعيم خط الهجوم بعناصر مميزة شابة، وهو ما يجعل التعاقد مع عمرو ناصر وأحمد شريف بمثابة خطوة مهمة في خطة إعادة بناء الفريق، خاصة في ظل رحيل أو قرب رحيل بعض المهاجمين.

الإعلان الرسمي خلال أيام

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام، فور إنهاء الاتفاق المالي مع إدارة نادي فاركو والحصول على الاستغناء الرسمي للثنائي.

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