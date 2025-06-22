الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

حكاية صفقة الـ 3 ملايين دولار في الزمالك برعاية جون إدوارد

جون إدوارد
جون إدوارد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد للنادي، نجح في إبرام اتفاق مع إحدى شركات الملابس الرياضية العالمية لرعاية الفريق الأول لكرة القدم خلال المواسم المقبلة.

صفقة بقيمة 3 ملايين دولار

وأوضح المصدر أن التعاقد الجديد سيمنح الزمالك مكاسب مالية تقترب من 3 ملايين دولار، موزعة على عدة مواسم، في واحدة من أكبر الصفقات التسويقية التي يبرمها النادي في قطاع الملابس خلال السنوات الأخيرة.

شركة عالمية تدخل الزمالك لأول مرة

وأشار المصدر إلى أن الشركة الجديدة تُعد من بين الأسماء الكبرى في سوق الملابس الرياضية عالميًا، وتدخل السوق المصري من بوابة الزمالك لأول مرة، ما يمنح النادي ميزة تسويقية إضافية ويعزز صورته الاحترافية.

خطوة ضمن خطة التطوير

يأتي هذا التعاقد في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادي والتي يقودها جون إدوارد، حيث يسعى إلى تحسين الجوانب التسويقية واللوجستية للفريق بالتوازي مع الصفقات الفنية.

الإعلان الرسمي خلال أيام

من المنتظر أن تعلن إدارة الزمالك عن تفاصيل التعاقد الجديد خلال مؤتمر صحفي قريب، يتم خلاله الكشف عن التصميمات الجديدة لقميص الفريق ومواعيد التوريد الرسمية.

 

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