الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

فريق الكرة بالأهلي
فريق الكرة بالأهلي

يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبورتو البرتغالي والذي يشهد الاتفاق على زي الفريقين وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الثنائي فجر الثلاثاء. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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