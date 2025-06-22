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رياضة

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بورتو البرتغالي

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة بورتو البرتغالي المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2024.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد ميتلايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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