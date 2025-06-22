قبل ختام الجولة الثانية بدور المجموعات.. 3 فرق تبحث عن الفوز الثاني للعرب في كأس العالم للأندية 2025.. مهمة صعبة للعين والوداد

كأس العالم للأندية 2025، تنتظر الفرق العربية المشاركة في مونديال الأندية 2025 مواجهات قوية مع ختام الجولة الثانية من البطولة.

ويشارك في كأس العالم للأندية 2025، 5 فرق عربية، وهي: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي والهلال السعودي والعين الإماراتي.

ويلتقي اليوم الأحد الوداد المغربي في السابعة مساء مع يوفنتوس في الجولة الثانية للمجموعة السابعة، كما يلتقي في المجموعة ذاتها العين مع مانشستر سيتي في الرابعة فجر غدا الاثنين في مواجتنين مصيريتين لكل من الوداد والعين، خاصة أن الخسارة تعد بمثابة الخروج وتوديع مونديال الأندية بعد خسارة الثنائي في الجولة الأولى.

فيما يعد موقف الهلال السعودي الذي يستعد لملاقاة ريد بول سالزبورج في الواحد صباح الاثنين الأفضل بين الثلاثي العربي قبل ختام الجولة الثانية من دور المجموعات، خاصة مع تعادل الفريق السعودي مع ريال مدريد بالجولة الأولي للمجموعة الثامنة بالمونديال.

وتبحث الفرق العربية عن تحقيق الفوز الثاني في كأس العالم للأندية 2025 بعدما نجح الترجي التونسي في تحقيق أول فوز عربي في نسخة 2025 من كأس العالم للأندية 2025 بعد مجموعة هزائم وتعادلات للخماسي العربي بالبطولة العالمية.

وفاز الترجي 1-0 على لوس أنجلوس إف سي الأمريكي على ملعب "جيودس بارك" في ناشفيل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس العالم للأندية 2025.

وسجل الجزائري يوسف بلايلي هدف الترجي واللقاء الوحيد قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة بتسديدة في الزاوية الضيقة من على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء الخصم.

كما بات بلايلي أول لاعب عربي يسجل في النسخة الموسعة من منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وحقق الترجي الفوز التاسع والعشرين في تاريخ الفرق العربية في مونديال الأندية، حيث كان أول فوز من نصيب النصر السعودي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 4-3 في نسخة 2000 الأولى.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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