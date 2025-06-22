توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية بالغربية (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشر منذ قليل لرصد تفتيش طلاب الثانوية العامة ذاتيا قبل دخول لجان الامتحانات بمحافظة الغربية واداء امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي.

ا متحانات الثانوية العامة 2025

وكان طلاب الصف الثالث الثانوي توافدوا إلى مقار لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية.

تفتيش الطلاب بعصا إلكترونية في امتحانات الثانوية العامة 2025

كما بدأ مسئولو الأمن بلجان امتحانات الثانوية العامة تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، وذلك للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، ومنع رؤساء اللجان دخول الطلاب بأي ملازم أو كتب خارجية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) اليوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

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