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محافظات

طلاب الثانوية العامة بسوهاج يستعدون لامتحان العربي بمراجعة الدقائق الأخيرة (بث مباشر)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أجرت فيتو بثا مباشرا منذ قليل لرصد إقبال  طلاب الثانوية العامة على المراجعة النهائية للدروس أمام لجان الامتحانات بمحافظة سوهاج قبل امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي. 

امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان طلاب الصف الثالث الثانوي بدأوا في التوافد إلى مقار لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية. 

تفتيش الطلاب بعصا إلكترونية في امتحانات الثانوية العامة 2025

كما بدأ مسئولو الأمن بلجان امتحانات الثانوية العامة تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، وذلك للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، ومنع رؤساء اللجان دخول الطلاب بأي ملازم أو كتب خارجية.  

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) اليوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى). 

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