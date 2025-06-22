ريال مدريد يصطدم بباتشوكا في مواجهة مصيرية بمونديال الأندية.. غيابات مؤثرة تضرب الملكي.. والثعالب مهددون بوداع مبكر

كأس العالم للأندية، يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره باتشوكا المكسيكي (الملقب بالثعالب)، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا بأمريكا.

وكان ريال مدريد قد تعادل أمام الهلال السعودي بهدف لكل فريق، في لقاء الجولة الأولى.

في المقابل خسر باتشوكا أمام سالزبورج النمساوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الريال ضد باتشوكا، اليوم الأحد 22 يونيو، على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة مباراة الريال ضد باتشوكا على ملعب بنك أمريكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة ‎ريال مدريد وباتشوكا

ومن الممكن مشاهدة مباراة الريال ضد باتشوكا عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

مشاهدة ريال مدريد – نادي باتشوكا ستكون عبر قناة MBC MASR.

ويغيب النجم كيليان مبابي عن ريال مدريد، بسبب معاناته من حمى والتهاب شديد في المعدة أجبره على دخول المستشفى.

كما يستمر غياب كل من داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، كامافينجا ودافيد ألابا، بالإضافة لإندريك وفيرلاند ميندي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسن، راؤول أسينسيو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، رودريجو.

تشكيل باتشوكا المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مورينو

خط الدفاع: رودريجيز، باويرمان، بيريرا، غونزاليس

خط الوسط: مونتييل، بيدرازا، بالافيسينو؛ دومينجيز

خط الهجوم: روندون، كينيدي.

جدول ترتيب المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية

المركز الأول: ريد بول سالزبورج - 3 نقاط.

المركز الثاني: ريال مدريد - نقطة.

المركز الثالث: الهلال - نقطة.

المركز الرابع: باتشوكا - دون نقاط

أرقام ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية

ويمتلك نادي ريال مدريد سجلا تاريخيا في كأس العالم للأندية 2025، حيث يضم أرقاما استثنائية، بجانب أنه حقق إنجازًا فريدًا:

- شارك في 6 نسخ.

- توج بـ 5 ألقاب حلال أعوام (2014، 2016، 2017، 2018، 2022)

وخيب ريال مدريد الآمال في أول اختبار رسمي لمديره الفني الجديد تشابي ألونسو، خاصة بعد التعادل أمام الهلال السعودي 1-1 في مباراة الجولة الأولى.

وتأثر ريال مدريد بغياب مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي غاب عن مواجهة الهلال بسبب وعكة صحية.

ويتسلح الفريق المدريدي بأفضلية تاريخية ومعنوية أيضًا أمام منافسه باتشوكا المكسيكي، الذي هزمه بثلاثية في 18 ديسمبر الماضي، ليتوج بكأس القارات “إنتركونتيننتال” في العاصمة القطرية الدوحة.

من جانبه، يطمع خايمي لوزانو مدرب باتشوكا في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن الخسارة تعني خروج باتشوكا بشكل كبير من الدور الأول، وذلك بعد خسارته 1-2 أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الأولى.

ويعول مدرب باتشوكا على الثلاثي الهجومي كينيدي وسولومون روندون ودومينيجيز فيجيروا، وكذلك ثنائي الوسط بيدرو بيدرازا وإلياس مونتيل، وكذلك الظهير الأيسر بريان جونزاليس صاحب الهدف الوحيد في مرمى سالزبورج.

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