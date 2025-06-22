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رياضة

مركز صادم للريال..جدول ترتيب المجموعة الثامنة قبل الجولة الثانية بكأس العالم للأندية

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

كأس العالم للأندية، يلتقي  فريق ريال مدريد بنظيره باتشوكا المكسيكي، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا بأمريكا.

فيما يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة سالزبورج النمساوي، في الواحدة صباح غد الإثنين،ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

جدول ترتيب المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 

 

المركز الأول: ريد بول سالزبورج - 3 نقاط.

المركز الثاني: ريال مدريد - نقطة.

المركز الثالث: الهلال - نقطة.

المركز الرابع: باتشوكا - دون نقاط


وكان ريال مدريد قد تعادل أمام الهلال السعودي بهدف لكل فريق، في لقاء الجولة الأولى.

 في المقابل خسر باتشوكا أمام سالزبورج النمساوي بهدفين مقابل هدف وحيد.


وخيب ريال مدريد الآمال في أول اختبار رسمي لمديره الفني الجديد تشابي ألونسو، خاصه بعد التعادل امام الهلال السعودي 1-1 في مباراة الجولة الأولى.

 


وتأثر ريال مدريد بغياب مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي غاب عن مواجهة الهلال بسبب وعكة صحية.


ويتسلح الفريق المدريدي بأفضلية تاريخية ومعنوية أيضًا أمام منافسه باتشوكا المكسيكي، الذي هزمه بثلاثية في 18 ديسمبر الماضي، ليتوج بكأس القارات إنتركونتيننتال في العاصمة القطرية الدوحة.


من جانبه، يطمع خايمي لوزانو مدرب باتشوكا في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن الخسارة تعني خروج باتشوكا بشكل كبير من الدور الأول، وذلك بعد خسارته 1-2 أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الأولى.


ويعول مدرب باتشوكا على الثلاثي الهجومي كينيدي وسولومون روندون ودومينيجيز فيجيروا، وكذلك ثنائي الوسط بيدرو بيدرازا وإلياس مونتيل، وكذلك الظهير الأيسر بريان جونزاليس صاحب الهدف الوحيد في مرمى سالزبورج.


 

 

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