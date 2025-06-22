ترامب بعد قصف المنشآت النووية الإيرانية: حان وقت السلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم العاشر من المواجهة بين إيران وإسرائيل دخول بلاده على الخطة.

وأكد، أن الطائرات الحربية الأمريكية نفّذت هجوما ناجحا على منشآت إيران النووية الثلاثة فوردو ونطنز وأصفهان.

وأضاف عبر تروث سوشال، أن الطائرات الحربية باتت في طريق العودة بعد أن ألقت حمولة كبيرة من القنابل على فوردو.

كذلك ختم كلامه قائلًا: "حان وقت السلام".

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