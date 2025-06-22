الأعلى للجامعات يكشف حقيقة تقليص الدراسة بكليات التربية لـ 3 سنوات

كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حقيقة ما تردد بشأن تقليص عدد سنوات الدراسة بكليات التربية من 4 إلى 3 سنوات بالإضافة إلى سنة للتدريب الميداني.

حقيقة تقليص سنوات الدراسة بكليات التربية لـ3 سنوات

وأكد رفعت في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، وأن نظام الدراسة بكليات التربية كما هو 4 سنوات كاملة،.

وكانت قد ترددت أنباء عن تبني لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، مقترحا يفيد بتقليص سنوات الدراسة بكليات التربية من 4 سنوات، إلى 3، بالإضافة إلى سنة كتدريب ميداني للطلاب، مرجعين ذلك إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية.

حالة من الجدل بسبب أنباء تقليص سنوات الدراسة بكليات التربية

وأثار الأمر حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت تخوفات من تأثير هذا التقليص على نسبة تحصيل الطلاب من المناهج الدراسية بالكليات، بالإضافة إلى أن ذلك سيجعلهم غير مؤهلين للتعامل مع العملية التعليمية والطلاب في المدارس.

وتساءل بعض رواد مواقع التواصل، عن احتمالية توقف مسابقات تعيين المعلمين في المدارس، في ظل تطبيق هذا النظام على طلاب كليات التربية، قائلين " إذا كانت كل تلك الأعداد ستقوم بالتدريس سنويا في المدارس، فما الحاجة إذن لتعيين معلمين جدد؟".

وذكر بعض رواد مواقع التواصل، إن الهدف الخفي من وراء هذا المقترح، هو محاولة وزارة التربية والتعليم سد عجز المعلمين في المدارس، دون تحميل الدولة أعباء إضافية من خلال تعيين معلمين جدد.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عامين، شائعات تفيد بتقليص سنوات الدراسة بكليات التربية، مع اعتبار السنة الرابعة سنة تدريبية، بنظام الامتياز، بمعنى تفرغ الطلاب للتدريس في المدارس خلال فصليين دراسيين.

إلا أن المجلس الأعلى للجامعات نفى ذلك، وأكد أن الدراسة بكليات التربية كما هي بنظام الأربع سنوات، مع التركيز على أن تكون السنة الرابعة جامعة بين التدريب والدراسة، من خلال التركيز على الجانب العملي، مع الدراسة الأكاديمية، ببرنامج تدريبي لطلاب السنة النهائية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.