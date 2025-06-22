اليوم، آخر فرصة للتقديم إلكترونيا على شقق سكن لكل المصريين 7

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الأحد هو آخر فرصة أمام المواطنين للتقديم الإلكتروني على شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للتقديم https://shmff-reg.shmff.gov.eg وذلك لمنح الفرصة كاملة لجميع المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورسوم التسجيل في مكاتب البريد المميكن.

الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل يشهد طرح 15 ألف وحدة سكنية تقريبًا في العديد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.



وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان يشهد إقبالًا واضحًا من قبل المواطنين، حيث تقدم أكثر من 18 ألف مواطن لحجز الوحدات السكنية المطروحة، بينما قام 21024 مواطنًا بدفع مقدمات جدية الحجز، وسدد 23257 مواطنًا مصاريف التسجيل.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم بعد ذلك البدء في فرز طلبات العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان، وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يتم فتح باب تلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ثم فرز طلبات التظلم المقدمة وتحديد الموقف النهائي بخصوصها.



وأعلنت مي عبد الحميد أنه بعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام يتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إلكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علمًا بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.



وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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