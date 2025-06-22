الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجمعًا نوويًا في مدينة أصفهان الإيرانية تعرّض للاستهداف للمرة الثانية، وذلك منذ بداية الضربات الجوية التي تنفذها إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

متابعة المخاطر الجسيمة بشأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية

وقالت الوكالة في بيانها إن فرقها تتابع عن كثب الوضع الأمني حول المنشآت النووية الإيرانية، وتحذر من "المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف بنى تحتية نووية"، مؤكدة أن أي هجوم على منشأة نووية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والسلامة البشرية.

أصفهان.. موقع نووي حساس

ويضم مجمع أصفهان النووي مرافق لتخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي، ويُعد من أبرز المنشآت التي تقع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه أيضًا من الأهداف الرئيسية في حرب الظل المستمرة بين إيران وإسرائيل.

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