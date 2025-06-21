السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي: سنتورط في حرب طويلة حال عدم انضمام أمريكا بالهجوم على إيران

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله: إذا لم تنضم الولايات المتحدة إلى الهجوم على إيران فقد نتورط بحرب طويلة الأمد.

 

وفي السياق ذاته نقلت شبكة إيه بي سي، عن مسؤولين ومصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أن الاستعراض غير العادي للقوة سيكون ضروريا إذا قرر ترامب اللجوء للخيار العسكري بشأن إيران.

 مقربون من ترامب حذروه من الهجوم على إيران

وقال المسؤولون إن استعراض القوة ضروري لضرب منشأة فوردو، أو لحماية 40 ألف جندي قد تستهدفهم إيران أو حلفاؤها، وتلقى ترامب تحذيرا بأن الهجوم الأمريكي على منشأة نووية إيرانية قد يكون محفوفا بالمخاطر.

وأضاف المسؤولون: أن ستيف بانون المقرب من ترامب أكد للرئيس أنه لا يمكن الوثوق باستخبارات إسرائيل، وحذر من أن القنبلة الخارقة للتحصينات قد لا تعمل كما هو مخطط لها.
 

وحذر بانون من مخاطر على القوات الأمريكية إذا ردت إيران على قصف أي من منشآتها النووية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران ترامب إسرائيل

مواد متعلقة

خبير عسكري: إسرائيل فوجئت بقدرات إيران الصاروخية وتدخل أمريكا غير مرجح

الحوثي: سنستهدف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر حال تورط ترامب في العدوان على إيران

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

شاهد.. أنغام تتعرض لموقف مفاجئ بحفلها في الكويت وهذا رد فعلها

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 21-6-2025

تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالأحاديث، كيف كان يعامل النبي الكريم زوجاته ؟

المزيد
الجريدة الرسمية