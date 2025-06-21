الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير التموين: المخزون الاستراتيجي للسلع بأعلى مستوياته ولا مبرر لزيادة الأسعار

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو

طمأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية، مؤكدًا أن المخزون حاليًا في أعلى معدلاته تاريخيًا، رغم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الاحتياطي آمن ومستقر، ومعظم السلع مثل القمح، والسكر، والزيت يتجاوز مخزونها الستة أشهر، وبعضها يقترب من عام، والبعض الآخر يفوق العام".

 

موسم القمح "استثنائي".. وتنوع في مصادر الاستيراد

وأشاد الوزير بموسم القمح المحلي، واصفًا إياه بـ"غير المسبوق"، حيث تجاوزت الكميات الموردة 4 ملايين طن، بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي.        
وأضاف أن مصر أصبحت تعتمد على 22 منشأ لاستيراد القمح، بدلًا من الاقتصار سابقًا على روسيا وأوكرانيا، ومن هذه الدول: بلغاريا، فرنسا، ورومانيا.

وأكد أن هذا التنوع في المناشئ، إلى جانب التعاقد المبكر ووضع سعر محفز للمزارعين، ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المحلي، كما تم استيراد 3 ملايين طن في النصف الأول من 2025، بانخفاض قدره 500 ألف طن عن العام الماضي.

 

لا مبرر لرفع الأسعار.. والسوق تحت الرقابة

وردًا على تساؤلات حول استغلال بعض التجار للأزمة لرفع الأسعار، قال الوزير: "لا توجد أي مبررات أو معطيات حالية في السوق تدفع لزيادة الأسعار، لا توجد أزمة في العملة، ولا تكدس بالمواني، ولدينا استقرار في سعر الصرف".

وأضاف أن الحكومة عقدت اجتماعات موسعة مع الغرف التجارية للتأكيد على الالتزام بالأسعار العادلة، وأن أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة تعمل على رصد أي تجاوزات مثل حبس السلع أو الممارسات الاحتكارية.

رؤية استباقية وإدارة مرنة للأزمات

وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت خططًا استباقية واستشرافية لتعزيز الأمن الغذائي، تشمل:

تنويع مصادر الاستيراد

التوسع في التوريد المحلي

استباق الأزمات الدولية بخطط تأمينية

 

واختتم بالقول: "هدفنا ليس فقط توفير السلع، بل الحفاظ على الأسعار، لأن استهداف التضخم اليوم أصبح مسئولية الجميع: الحكومة، والمصنّع، والتاجر".

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