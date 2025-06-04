الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية من العاملين بالحصة

بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
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أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (٩٣٥٤) في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائى – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون  المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 22 يونيو الجاري حتى يوم 5 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.

 ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة هنا 
 

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