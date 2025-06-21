رئيس الطاقة النووية الأسبق يكشف مدى خطورة استهداف مفاعل ديمونة على مصر

أكد الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، أن استهداف مفاعل ديمونة الإسرائيلي – حال وقوعه في سياق التصعيد بين إيران وإسرائيل – سيؤثر بشكل مباشر على برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي، لكنه لن يكون له تأثير كارثي على دول الجوار، بما في ذلك مصر.

المحطة النووية خط أحمر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن استهداف المحطات النووية أمر نادر وغير مسبوق عالميًا، مضيفًا: "المفاعل يمثل حاجزًا نفسيًا وسياسيًا أكثر من كونه هدفًا عسكريًا مباشرًا، ومن المعتاد أن يتم استهداف المنشآت المحيطة به وليس المفاعل ذاته".

مصر قد تتأثر ولكن بدرجة محدودة

وأشار إلى أنه في حال استهداف "ديمونة"، فقد تحدث بعض الأضرار البيئية أو الإشعاعية الطفيفة في مصر، لكنها لن تكون كارثية، مشددًا على أهمية المتابعة والجاهزية.

غموض استراتيجي يحيط بمفاعل ديمونة

أبرز إسلام أن مفاعل "ديمونة" أُنشئ في الستينيات بمساعدة فرنسية، وكان يخضع لتفتيش أمريكي في بداياته، لكن بعض بعثات التفتيش رأت لاحقًا أن التفتيش لم يعد مجديًا بسبب شبهات تتعلق بإنتاج أسلحة نووية.

مكان الإنتاج ليس كمكان التخزين

واختتم بقوله: "علميًا، مكان إنتاج السلاح النووي يختلف تمامًا عن مكان تخزينه، وبالتالي فإن المفاعل ذاته قد لا يكون موقعًا لتخزين الأسلحة، وهو ما يزيد من تعقيد الصورة".

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