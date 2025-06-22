رئيس منطقة بورسعيد للغوص ينفي وقوع حالات غرق خلال الـ 24 ساعة الماضية

نفى إسلام حمص، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حالات غرق على شواطئ المحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدًا أن هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح "حمص" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الحقيقة تتعلق بحالة طارئة لشاب في العقد الثالث من عمره، تعرض لغيبوبة سكر أثناء تواجده على شاطئ بحر غرب، وتم نقله مباشرة بواسطة أصدقائه إلى مستشفى الزهور لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ إلى أن الشاطئ الذي وقعت به الحادثة هو شاطئ خاص، ولا يخضع لرقابة أو إشراف منقذي محافظة بورسعيد.

وأكد "حمص" أن جميع الشواطئ العامة التابعة لمحافظة بورسعيد مؤمنة بالكامل، ويوجد بها منقذون مدربون على أعلى مستوى، وقد تم اختبارهم واعتمادهم من قبل منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، فيتو

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن سلامة المواطنين والمصطافين تأتي في مقدمة أولويات المنطقة، داعيًا الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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