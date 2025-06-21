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اقتصاد

أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت 21 - 6 - 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم السبت فى مصر

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم السبت في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.  

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5485 جنيهًا 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4800 جنيهًا 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4114 جنيهًا 

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  38400 جنيهًا 

وتشير توقعات مجلس الذهب العالمي إلى أن حوالي 95% من البنوك المركزية تخطط لتعزيز احتياطيات الذهب خلال العام الجاري، بينما يتجه 75% لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمسة المقبلة، حيث تعكس هذه المؤشرات هزة ثقة في النظام النقدي التقليدي بسبب التضخم والتوترات الجيوسياسية.

التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي

وفي ظل التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي بدلا من الدولار، فإن هناك عدة محركات رئيسية ساعدت على هذا الأمر، والتي يأتي في مقدمتها هيمنة المخاطر الجيوسياسية، حيث إن 81% من بنوك الأسواق الناشئة تعد التوترات الدولية عاملا حاسما مقابل 60% في الاقتصادات المتقدمة، وهذا بجانب تخطت مشتريات الذهب حاجز 1000 طن سنويا. 

ولم تقف المحركات عند هذا الحد، لأن التضخم يهدد الاقتصادات الناشئة بشكل كبير، لأن 84% من بنوك هذه الدول تصنف التضخم تهديدا رئيسيا، مقابل 67% في المتقدمة، ناهيك عن الحروب التجارية التي تزيد الضغوط أيضا، حيث يوجد 69% من الاقتصادات النامية تعتبر الرسوم الجمركية عاملا مؤثرا، مقابل 40% في المتقدمة. 

خطة مصر لاحتياطي الذهب

وبالنسبة لمصر، سجل رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث زاد بقيمة 3.04 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.

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