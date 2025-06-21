السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

انتحار شاب وفتاة بحبة غلة في قنا بسبب رفض ارتباطهما

انتحار شاب
انتحار شاب

أنهى شاب وسيدة حياتهما، إثر تناول مادة سامة "حبة غلة"، لرفض أسرتهما ارتباطهما وزواج السيدة من شخص آخر، في إحدى قرى نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة سيدة بحالة تسمم إثر تناول مادة وبعد نصف ساعة تم الإبلاغ بوجود شاب مصاب بذات حالة الأولى في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن السيدة تبلغ من العمر 22 عامًا، والشاب 25 عامًا أقارب لفظا أنفاسهما الأخيرة في ساعة واحدة على فراش مستشفى نجع حمادي بسبب رفض ارتباطهما قبل زواج السيدة  من آخر.

تم إيداع الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة حتى تسلمت أسرتيهما جثمانيهما ودفنهما في مدافن قريتهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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