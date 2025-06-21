السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

بلايز مترويلي، معلومات عن أول سيدة تقود المخابرات البريطانية

بلايز مترويلي رئيسة
بلايز مترويلي رئيسة لجهاز الاستخبارات البريطانية، فيتو

في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته عينت بلايز مترويلي رئيسة لجهاز الاستخبارات الخارجية "ام آي 6"، لتكون بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، في ظل ما تواجهه البلاد من تهديدات غير مسبوقة، وذلك على حد وصفه.

تعيين أول امرأة لرئاسة جهاز الاستخبارات البريطانية 

وأعلن  مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أن مترويلي ستكون الرئيسة الـ18 للجهاز ويأتي هذا التعيين التاريخي لبلايز مترويلي في وقت لم يكن فيه عمل أجهزة الاستخبارات البريطانية أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف ستارمر: "تواجه المملكة المتحدة تهديدات غير مسبوقة سواء من معتدين يرسلون سفن تجسس إلى مياهنا الإقليمية، أو قراصنة إلكترونيين يسعون من خلال مؤامراتهم الالكترونية المتطورة إلى تعطيل خدماتنا العامة".

ومن المقرر أن تتولى مترويلي منصبها الخريف المقبل خلفا لرئيس الجهاز المنتهية ولايته ريتشارد مور. 

من هي بلايز مترويلي؟

 

تشغل مترويلي حاليا منصب المديرة العامة للتكنولوجيا والابتكار في "ام آي 6" وتعرف باسم "كيو". ووصفت بأنها ضابطة استخبارات محترفة انضمت إلى الجهاز عام 1999 بعد أن درست الأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج.

وشغلت  مترويلي مناصب عليا في "أم آي 6" وكذلك في جهاز الاستخبارات الداخلية "أم آي 5"، وقضت معظم حياتها المهنية "في القيام بأدوار تنفيذية في الشرق الأوسط وأوروبا"، دون الكشف عن تفاصيل أكثر بشأن سيرتها الذاتية. 

ويأتي هذا التعيين بعد ثلاثة عقود من شغل ستيلا ريمينغتون رئاسة جهاز الاستخبارات الداخلية "أم آي 5" بين عامي 1992 و1996.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس "ام آي 6" هو العضو الوحيد في الجهاز الذي يتم الإعلان عن اسمه، ويرفع تقاريره مباشرة إلى وزير الخارجية.

 ويشار إلى الشخص الذي يشغل هذا المنصب بالحرف "سي" وليس "أم" كما ظهر في سلسلة أفلام جيمس بوند التي أدت فيها الممثلة جودي دنش هذا الدور.

وحقق جهاز "ام آي 6" شهرة عالمية بفضل شخصية العميل جيمس بوند، التي ابتكرها الكاتب ايان فلامينغ في سلسلة روايات جاسوسية تحولت لاحقا إلى أفلام سينمائية.

 

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