استمرار مشاركة المحامين في استطلاع الرأي بشأن إجراءات مواجهة زيادة الرسوم القضائية

شهدت مقرات المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، انطلاق عمليات استطلاع الرأي بشأن ما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأن مواجهة زيادة الرسوم القضائية غير الدستورية، وذلك في إطار من التنظيم والتعاون.

وجرت عمليات الاستطلاع بإشراف مباشر من السادة النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك بتكليف من نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، حيث سجل أعضاء الجمعية العمومية مشاركة واسعة، بما يعكس روح التكاتف والالتزام بالمصلحة العامة، ويؤكد الحرص على دعم النقابة والحفاظ على هيبتها وكرامة أعضائها.

ومن المقرر أن تستمر عمليات استطلاع الرأي حتى غدٍ الأحد الموافق 22 يونيو 2025، في جميع مقرات المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بما يتيح الفرصة لجميع الزملاء للمشاركة الفاعلة في إبداء آرائهم.

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