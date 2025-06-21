بوروسيا دورتموند وصن داونز يتعادلان 1-1 بعد مرور 20 دقيقة (فيديو)

كأس العالم للأندية، يتعادل فريق صن داونز مع نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-1، بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية، على ملعب "تي كيو آل ستاديوم".

و سجل لوكاس ريبيرو كوستا الهدف الأول لـ صن داونز من مهارة فردية رائعة بالدقيقة 11، قبل أن يتعادل بوروسيا دورتموند عن طريق فيليكس نميتشا في الدقيقة 16

تشكيل صن داونز ضد بوروسيا دورتموند

في حراسة المرمى: ويليامز.

في خط الدفاع: موادو- كيكانا- كوبيدو- لونجا.

في خط الوسط: آليندي- ثيمبا زواني- موكوينا.

في خط الهجوم: ريبيرو- راينرز- ماثيوس.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد صن داونز

في حراسة المرمى: كوبيل.

في خط الدفاع: زوله- أنتون- رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: يان كوتو- باسكال جروس- نميتشا- سيفنسون.

في خط الهجوم: براندت- غيراسي- بيلينجهام.

وخطف فريق صن داونز الجنوب إفريقي فوزا غاليًا من أولسان الكوري، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب إنتر آند كيو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة صن داونز الجنوب وأولسان

وسجل هدف صن داونز اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36.

صن داونز

ويشارك أولسان وصن داونز في مونديال الأندية عبر مسار التصنيف في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم.

مباراة صن داونز ضد أولسان، فيتو

ويعود نادي صن داونز إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ مشاركته السابقة في عام 2016، حيث أنهى البطولة في المركز السادس.

تأهل الفريق لنسخة 2025 من البطولة بصفته ثاني أفضل نادٍ إفريقي في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بفضل أدائه القوي في دوري أبطال إفريقيا.

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