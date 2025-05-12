إحالة أوراق عاطل متهم بقتل زوجته بمدينة نصر للمحاكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق عاطل المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود أحداث القضية وفقا لتحقيقات النيابة العامة لشهر يونيو 2024 حيث قام عاطل 42 سنة بقتل زوجته حيث عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها واستل سلاحا أبيض “سكين” أعده لذلك ثم توجه إليها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى أعمل سلاحه في جسدها فسدد إليها عدة طعنات بأماكن متفرقة في جسدها التي أودت بحياتها.



تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر، وكشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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