أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 21-6-2025

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 21 يونيو 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 38 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

استقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي في شهر بعد أن خفف مجلس الفدرالي الأميركي توقعاته بخفض أسعار الفائدة، وسط انحسار مؤقت للمخاوف بشأن هجوم أميركي وشيك على إيران.

بعدما أجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الهجوم على إيران.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 3369.63 دولار للأونصة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 12 يونيو.

وانخفضت العقود الأميركية للآجلة للذهب 0.7% إلى 3384.50 دولار للأونصة.

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