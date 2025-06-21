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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 21-6-2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

 تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 21 يونيو 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 38 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

 

استقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي في شهر  بعد أن خفف مجلس الفدرالي الأميركي توقعاته بخفض أسعار الفائدة، وسط انحسار مؤقت للمخاوف بشأن هجوم أميركي وشيك على إيران.

بعدما أجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الهجوم على إيران.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 3369.63 دولار للأونصة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 12 يونيو.

وانخفضت العقود الأميركية للآجلة للذهب 0.7% إلى 3384.50 دولار للأونصة.

 

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