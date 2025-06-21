السبت 21 يونيو 2025
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أخبار مصر

رئيس قناة السويس: 60% تراجعا في الإيرادات ونأمل التعافي السريع

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن قرار تخفيض رسوم عبور السفن لمدة 3 أشهر بدءًا من 15 مايو الماضي، ساهم في زيادة الإقبال على المجرى الملاحي، حيث تسارعت السفن للاستفادة من الحوافز المقدمة.

 

العائدات لا تزال منخفضة رغم التعافي التدريجي

وأوضح "ربيع"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الهيئة ما زالت تخسر نحو 60% من إيراداتها مقارنة بالمعدلات المعتادة، رغم بوادر التعافي، مضيفًا: "الأرقام الحالية لا تعكس بعدُ عودة قوية.. ولكننا نحاول التعافي".

 

زيادة في عدد السفن.. لكن ننتظر السفن ذات الحمولة الثقيلة

وأشار رئيس الهيئة إلى وجود زيادة طفيفة في عدد السفن المارة، حيث ارتفع العدد من نحو 30 سفينة إلى ما بين 36 و40 سفينة يوميًا، معربًا عن الأمل في زيادة العوائد مع عودة سفن الحاويات العملاقة أو السفن الكبيرة ذات الحمولة الثقيلة التي تمثل نسبة كبيرة من الإيرادات.

 

استقرار الملاحة عبر باب المندب

وأكد الفريق ربيع أن باب المندب أصبح آمنًا للملاحة البحرية، مضيفًا أنه منذ ديسمبر الماضي لم تُسجّل أي حوادث إطلاق صواريخ على السفن العابرة من البحر الأحمر، مما يعزز فرص عودة الخطوط الملاحية تدريجيًا الي قناة السويس.

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