السبت 21 يونيو 2025
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات مؤتمر «مجتمع بلا مخدرات» ضمن مبادرة ظواهر

أثناء الفعاليات،
أثناء الفعاليات، فيتو

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر حضور فعاليات المؤتمر التوعوي الذي أقيم تحت شعار "مجتمع بلا مخدرات" بمركز شباب أصفون بقرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا، وذلك ضمن حملة "خطوات ضد الإدمان"، التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة ظواهر التي أطلقها عدد من شباب المحافظة.

خطوات ضد الإدمان في الأقصر 


يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات، وفي ضوء الدعم المقدم من محافظة الأقصر تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالتعاون مع مؤسسة جنوب الوادي للتنمية المجتمعية، ومشاركة ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، والهلال الأحمر المصري، وبيت العائلة المصرية، والشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الشعبية بإسنا، حيث تناول اللقاء تقديم عدد من النصائح التوعوية حول خطر الادمان والتعاطي، والتصدي لهذه الظاهرة. 


ومن جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر في كلمته، أن المسئولية في الحفاظ على الشباب هي مسئولية مشتركة، وليست ملقاة على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن التوعية في سن مبكرة ضرورة ملحة لضمان تنشئة أجيال رافضة للإدمان، واعية بدورها لبناء مستقبل الوطن، مؤكدًا أن المحافظة بأكملها تقف صفًا واحدًا للحفاظ على شبابها وأبنائها من طريق الإدمان.

 

 

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