ترحيب واسع بجهود هيئة الرقابة المالية لتنظيم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر

أشاد أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز بجهود هيئة الرقابة المالية بتنظيم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر وتقنين أوضاع هذا النشاط تحت إطار رقابي منضبط ومحوكم بما يضمن حماية للأفراد المستفيدين والمستثمرين بشكل عام.

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واضاف يُعد ما تم الإعلان عنه اليوم من قِبل الهيئة تتويجًا للجهود المشتركة، وخطوة فارقة في بناء قطاع استثماري واعد يقوم على أسس قانونية ورقابية قوية.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا بشأن بدء عدد من المنصات الإلكترونية المتخصصة في الاستثمار الجزئي في العقارات في اتخاذ خطوات فعلية لتأسيس صناديق استثمار والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب.



‎وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية:

‎“إن التفاعل الإيجابي من الشركات المتقدمة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة واضحة في العمل تحت مظلة رقابية منظمة، بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة ويعزز من استقرار الأسواق.”

‎وأضاف مجدي ان التقدير من الهيئة هو شهادة على التزامها منذ اليوم الأول باتباع النهج القانوني والرقابي السليم، والعمل الجاد لإرساء نموذج استثماري مبتكر وموثوق، وبدأنا هذه الرحلة بفكرة، واليوم نراها تتحول إلى واقع وتنظيم فعلي. من مرحلة المفهوم إلى التنفيذ، لتمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بطريقة ذكية وآمنة، ونحن متحمسون لمواصلة هذه المسيرة تحت مظلة تنظيمية واضحة تحمي حقوق المستثمرين وتعزز من ثقة السوق

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وأوضح ان ناوي شيرز من أوائل المنصات التي تقدمت رسميًا بطلب تأسيس صندوق استثمار عقاري والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة، وهو ما يعكس حرصها على العمل في بيئة قانونية مستدامة تحفظ الحقوق وتدعم النمو، مشيرا الى التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الأطراف المعنية لدعم هذا النموذج وتقديم فرص استثمارية مبتكرة، آمنة، وملائمة لاحتياجات المستثمر المصري

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