النيابة تستمع لأقوال شاب ادعى إقدامه على التخلص من حياته بالتجمع

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال شخص ادعي إقدامه على التخلص من حياته بالتجمع الأول، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم: “أنا عملت كدة لما عرفت من الجيران أن اخويا عاوز يبيع بيتنا وهياكل عليا ميراثي.. فقولت اصحي ضميره واكتب بوست اني هنتحر واقفل تليفوني علشان أخضه عليا ما اعرفش اني هيتقبض عليا”.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا بقيام شقيقه فرد أمن إدارى بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم ببث منشور عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إقدامه على الانتحار، ولدى محاولة الاتصال به تبين غلق هاتفه المحمول.

وتمكن رجال الشرطة من التوصل بمقر عمله، وبمواجهته قرر بقيامه بكتابة المنشور ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى وغلق هاتفه المحمول لقيام شقيقه ببيع منزل العائلة بمحافظة المنيا دون علمه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.