وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة مياه شرب صفانية

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولتهما اليوم السبت، لعدد من محطات المياه والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا بتفقد محطة مياه شرب صفانية ومحطة معالجة صرف صحي بلهاسة بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة المنيا، ونواب البرلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، والشركات المنفذة.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ المنيا بمكونات محطة مياه شرب صفانية المقامة على مساحة 900م2، والتي تبلغ طاقتها 90 لتر/ثانية، لخدمة حوالي 24598 مستفيدا بمناطق ( صفانية - الطوبجي - تاج الدين سلطان – العنبر ع ( شلبي، سيف مضاف إليه عملية سلاقوس)، حيث شملت الأعمال الأخيرة التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمحطة توريد وتركيب أعمال كهروميكانيكية.

ثم انتقل وزير الإسكان ومحافظ المنيا، ومرافقوهم، إلى محطة معالجة صرف صحي بلهاسة والقرى المقرر ربط تصرفاتها عليها "غرب مغاغة" بطاقة 15/25 ألف م ٣/ يوم، بإجمالي عدد مستفيدين حوالي 150 ألف مستفيد بـ8 قرى، واستمعا إلى شرح عن مكونات المحطة المقامة على مساحة 12 فدانا، والتي تشمل مكوناتها (المدخل والمصافي للصرف الصحي - الراسب الرملي - أحواض التهوية - أحواض الترسيب والحمأة المعادة - أحواض مزج الكلور - أحواض تركيز الحمأة - أحواض التجفيف - مبنى المحولات - مبني المولدات - مبنى نوافخ الهواء - المخزن والورشة - المبني الإداري).

ووجه المهندس شريف الشربيني بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المقررة لها ودخولها الخدمة، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة حيث تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مما ينعكس على جودة حياتهم، لتوفير "حياة كريمة" للمصريين في ظل الجمهورية الجديدة.

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