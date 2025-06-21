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رياضة

منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل للدور الرئيسي في بطولة العالم ببولندا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

تأهل منتخب مصر لكرة اليد للشباب رسميًا إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليًا في بولندا، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

منتخب شباب اليد يتأهل متصدرًا بعد 3 انتصارات في مونديال بولندا

واستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة 35-30، ثم واصل انتصاراته بالتفوق على منتخب البحرين بنتيجة 28-19، واختتم مواجهات الدور الأول بالفوز اليوم على منتخب إسبانيا بنتيجة 30-29، ليحسم تأهله رسميًا متصدرًا للمجموعة.

ويشارك منتخب مصر في الدور الرئيسي ضمن مجموعة قوية تضم منتخبي ألمانيا وإسبانيا، إلى جانب الفائز من مواجهة صربيا وسويسرا، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل أول منتخبين من هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

تقام بطولة العالم لكرة اليد للشباب خلال الفترة من 18 إلى 28 يونيو الجاري، في نسختها الخامسة والعشرين، وسط منافسة قوية بين المنتخبات على اللقب العالمي.

وتنقل مباريات منتخب مصر للشباب عبر قنوات "أون سبورت"، في إطار حرص القناة، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، على دعم المنتخبات الوطنية من خلال بث البطولات القارية والدولية، وتقديم تغطية إعلامية شاملة تسهم في تعزيز المتابعة الجماهيرية المصرية والعربية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية.

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ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كلًا من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

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