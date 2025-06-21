استمرار استطلاع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية لمدة يومين

أعلنت نقابة المحامين، أن استطلاع آراء أعضاء الجمعية العمومية مستمرة لمدة يومين، بدءًا من اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، وحتى غد الأحد الموافق 22 يونيو 2025، وذلك في جميع مقرات المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بهدف إتاحة الفرصة لكافة الزملاء للمشاركة في إبداء الرأي.

استطلاع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية

وأهابت النقابة العامة بالنقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية مواصلة الإشراف الكامل على سير عملية الاستطلاع خلال اليومين، مع التأكيد على ضرورة إرسال أوراق الاستطلاع إلى النقابة العامة فور الانتهاء منها.

أعلنت نقابة المحامين، عن مجموعة من الإرشادات التي يتعين اتباعها في استطلاع رأي الجمعية العمومية لمحامي مصر، عن الإجراءات المقبلة التي سيتخذها المحامين، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية، التي جاءت بالمخالفة للقانون، وتهدر حق المواطن في التقاضي.

إرشادات استطلاع رأي المحامين

أبرز هذه الإرشادات، إجراء الاستطلاع وفقًا للبطاقة المُعدة لذلك بمقر كل محكمة جزئية وتحت إشراف عضو النقابة الفرعية.

ـ تُجرى عملية الاستطلاع بحرية تامة، ولا يُسمح لأي شخص بالتدخل أو التأثير بأي صورة من الصور على اختيارات السادة المحامين.

ـ تُوضع البطاقة عقب إتمام الاختيار في صندوق مُعد لهذا الغرض.

ـ عقب انتهاء عملية الاستطلاع، يقوم كل عضو نقابة فرعية بإجراء عملية الفرز، ويثبت اختيارات الأعضاء لأحد الإجراءين أو كليهما، ويُجري عملية الحصر والتجميع لآراء المستطلعين ومطابقتها مع أعداد الحضور، ثم يحرر محضرًا بذلك يُرسَل في مظروف مع أوراق التصويت إلى النقيب الفرعي، والذي يقوم بدوره بإرسالها إلى معالي النقيب العام ومجلس النقابة العامة في غرفة العمليات المخصصة لمتابعة ورصد وإعلان نتائج الاستطلاع.

اصطفاف المحامين

وأهاب مجلس النقابة العامة، نقيبًا وأعضاءً، بجموع المحامين الاصطفاف والمشاركة الإيجابية بحرية تامة، حتى يتم على الفور اتخاذ الإجراء الذي ترون حضراتكم ضرورة إقراره وتفعيله.

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