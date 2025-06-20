"المحامين" تستطلع رأي أعضائها للإجراءات المقبلة بشأن زيادة الرسوم القضائية

تستطلع نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، غدًا السبت رأي أعضائها، في الإجراء الذي يمكن اتخاذه في الفترة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية، والتي اعتبرها المحامين جاءت بالمخالفة للقانون، وتهدر حق المواطن في التقاضي.

وستوزع على المحامين استمارة بها خيارين، أولهما: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم والنيابات، وعدم توريد للخزائن على مستوى الجمهورية.

وثانيها: الاعتصام داخل استراحات المحامين بالمحاكم.

اجتماع مجلس المحامين بالنقابات الفرعية

ويذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد أمس الخميس، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.

الطعن على حكم إلغاء العمومية الطارئة للمحامين

وأسفر الاجتماع الذي دعا إليه النقيب العام بصفة طارئة لتدارس الأمر وما يجب اتخاذه من قرارات بهذا الشأن، أبرزها الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

استطلاع رأي المحامين

كما تقرر تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأي المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكافة محاكم جمهورية مصر العربية فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك يوم السبت الموافق 21 /6/ 2025



وقفات احتجاجية للمحامين

وقرر المجتمعون دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجمهورية مصر العربية لوقفة احتجاجية بمقار جميع المحاكم الابتدائية؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأكدت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بالتحلي بعزم أولى العزم في مواجهة المشكلات التي تسعى النقابة جاهدة من أجل حلها، ولن يلين للمجلس المنعقد قناة أو تفطر همته في مواجهة كل من يسعى للنيل من الكيان عظيم القدر والقيمة وهى الصرح التي تطلع إليه الأفئدة وتطوق إليه النفوس ونحن على ذلك سائرين بفضل الله.



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