في مطاعم وكافيهات، نص أقوال تاجر مخدرات متهم بغسل أموال بـ 130 مليون جنيه

استمعت نيابة الأموال العامة، لاقوال عنصر إجرامي شديد الخطورة بتهمة غسل أموال قُدرت بـ130 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

في بداية الأمر أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وبتضييق الخناق اعترف بأنه قام بغسل الأموال من خلال شراء عقارات وتأجيرها، ومن خلال شراء السيارات وتأجيرها لمعارض وكذلك إقامة بعض المشاريع منها مطاعم وكافيهات وأن الأموال المتحصلة هي نتيجة الاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، قام بغسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء طابع قانوني زائف عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجار العرض على النيابة العامة.

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