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حوادث

بيتاجروا في المخدرات، تجديد حبس عنصرين جنائيين متهمين بغسل 70 مليون جنيه

حبس متهمين
حبس متهمين

جددت نيابة الأموال العامة ،،حبس عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

كشف قضية غسل أموال بـ70 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والمركبات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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