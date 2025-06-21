إنزاجي يسعى لخطف نجم نابولي للهلال السعودي

ذكرت تقارير إيطالية أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي، يهتم بضم الاسكتلندي سكوت مكتوميناي لاعب لاعب نابولي الإيطالي.

وبحسب موقع (Football-Italia) اليوم السبت، أن بعض المصادر وثيقة الصلة بالأمر أكدت أن الهلال تقدم باستفسار رسمي بخصوص التعاقد مع سكوت مكتوميناي.

وخطف مكتوميناي الأضواء في الموسم الماضي وساهم بشكل مؤثر في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعد التنافس المثير مع إنتر ميلان في الأسابيع الأخيرة من الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وسجل مكتوميناي 12 هدفًا وصنع 6 أهداف في 34 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

رد فعل مكتوميناي

وأظهر مكتوميناي سعادته الكبيرة بالوجود في نابولي، وسبق أن أعلنت الإدارة أن هذا اللاعب ليس للبيع، في ظل الرغبة في الظهور بشكل مميز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وعدم التفريط في أي نجم, لكن في النهاية، لا يمكن استبعاد أي شيء، خاصة لو تطورت المفاوضات بين الطرفين، وتقدم الهلال بعرض ضخم لا يمكن رفضه.

ويستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة ريد بول سالزبورج ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد سالزبورج في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال القادمة ضد سالزبورج في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025، هو صباح الاثنين 23 يونيو 2025.

وتنطلق صافرة مباراة ريد بول سالزبورغ ضد الهلال على ملعب أودي فيلد في تمام الساعة الواحدة صباحًا المملكة العربية السعودية والقاهرة.

أين يمكنني مشاهدة ‎ريد بول سالزبورغ – نادي الهلال؟

ومن الممكن مشاهدة مباراة ريد بول سالزبورغ ضد الهلال عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

مشاهدة ‎ريد بول سالزبورغ – نادي الهلال ستكون عبر قناة “MBC MASR 2″، وذلك في الساعات الأولى من صباح الاثنين 23 يونيو 2025، و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

فيما خطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

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