مباحث الأقصر تضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو بمنطقة أبو الجود

ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر القبض على تاجر مخدرات شهير بناحية منطقة أبو الجود سبق اتهامه فى عدة قضايا ما بين مخدرات وسلاح.

ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط «أ.م» 35 عامًا، عاطل، ومسجل خطر، مقيم بناحية أبو الجود لدائرة البندر، واصل نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة مستهدفا الشباب للوقوع بهم في براثن الإدمان.



عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر «البندر» من إلقاء القبض على المسجل الخطر وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وكميات من المادة الكريستالية البيضاء "مسحوق الشابو"، وسلاح أبيض "سكين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المسجل الخطر بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المضبوطات للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الأبيض بهدفي الدفاع عن النفس وأيضا لتقطيع الأحراز وتقديمها للزبائن، والمبالغ المالية حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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