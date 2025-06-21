تأجيل محاكمة أنوسة كوتة لـ 26 يوليو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود الشهيرة محاسن مدحت محمد علي، المعروفة إعلاميًا بـ”أنوسة كوتة“، إلى جلسة 26 يوليو، وذلك للنطق بالحكم.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية واقعة مثيرة أثارت الرأي العام، عُرفت إعلاميًا بـ"ضحية النمر"، حيث تعرّض محمد البسطويسي، أحد العاملين بسيرك طنطا، لهجوم من نمر خلال عرض ترفيهي أُقيم في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أسفرت عن بتر ذراعه اليسرى.

وتواجه أنوسة كوتة تهمة الإهمال الجسيم، الذي نتج عنه الحادث المأساوي، وسط مطالبات من أسرة الضحية بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في اتخاذ إجراءات السلامة داخل السيرك، خاصة خلال العروض الحية التي تشهد وجود حيوانات مفترسة.

وكانت الواقعة قد لاقت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات عديدة حول مدى التزام عروض السيرك بمعايير السلامة المهنية، ودور الجهات الرقابية في مراقبة مثل هذه الفعاليات.

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