الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض "يمين في أول شمال" على مسرح السلام قريبًا

مسرحية يمين في أول
مسرحية يمين في أول شمال، فيتو

في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج  هشام عطوة، تشهد فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور حاليًا البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد “يمين في أول شمال”، وذلك استعدادًا لافتتاحه خلال أيام على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني.

مسرحية يمين في أول شمال 

تدور أحداث العرض حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، لتتوالى بعدها الأحداث التي تغير مجرى حياته بالكامل، في معالجة درامية تمزج بين الواقع والتساؤلات الإنسانية.

 

فريق مسرحية يمين في أول شمال 

“يمين في أول شمال” من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الفني للمسرح فرقة المسرح الحديث عرض يمين في أول شمال فريق مسرحية يمين في أول شمال بيت المسرح

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

تفاصيل تحطم مروحية تقل حجاجًا في الهند ومصرع ركابها

إسرائيل تصرخ وتل أبيب تبحث عن أحياء تحت الأنقاض، والنشطاء: المحتل يذوق مرارة غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية