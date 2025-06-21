السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

أقوال صادمة لربة منزل تعرضت للضرب على يد زوجها بالمرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 استمعت نيابة المرج إلى أقوال ربة منزل تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها، ثم تقييدها وإجبارها على الظهور في مقطع فيديو بدائرة قسم شرطة المرج. 

وقالت المجني عليها إن زوجها معتاد على ضربها بقصد سرقة أموالها التي تعمل بها طيلة اليوم لشراء مواد مخدرة.

وأضافت أن زوجها من متعاطي المواد المخدرة ولا يعمل ويعتمد عليها اعتمادا كليا.

وقال المتهم إن زوجته دائمة استفزازه وتخرج دون إذنه، فأراد تأديبها فتعدى عليها بالضرب ثم صورها فيديو لإذلالها.

البداية كانت عندما تمكنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، من فحص مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة مُقيدة وتبدو عليها إصابات بالوجه وبالفحص، تم التوصل لهوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.

وباستدعائها وسماع أقوالها، أفادت بتعرضها للتعدي بالضرب من قبل زوجها، المقيم بذات الدائرة، مما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، كما أجبرها على الظهور بهذا الشكل في الفيديو المتداول، على خلفية خلافات شخصية بينهما.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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