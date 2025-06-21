جيش الاحتلال: لا يمكن تحديد إطار زمني للحرب مع ‎إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أنه لا يمكن تحديد إطار زمني للحرب مع ‎إيران.

تغيير النظام الإيراني

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك.

وفي رده على سؤال وجهه له أحد الصحفيين عن احتمال اغتيال المرشد الإيراني علي الخامنئي، قال نتنياهو : تعليماتي أنه لا توجد حصانة لأي شخصية في إيران.

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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