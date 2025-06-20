الجمعة 20 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

عرض "سترة" بمهرجان الفرق المسرحية مساء اليوم

عرض سترة
عرض سترة

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحي "سترة" لفرقة سوهاج القومية، في ثالث أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 5 يوليو المقبل.

عرض سترة

العرض المسرحي مأخوذ عن نص "سترة من المخملين"، ورواية "صورة دوريان جراي" لأوسكار وايلد، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم.

ويطرح عددا من القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تمس الواقع المصري، والتحديات اليومية التي يواجهها المواطن العادي في ظل البيروقراطية وتعقيدات الجهاز الإداري، من خلال معالجة درامية ساخرة، تركز على تفاصيل الحياة اليومية البسيطة ذات الدلالات العميقة، والتي تكشف في جوهرها عن أزمات كبرى في المجتمع.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 

وتتكون لجنة التحكيم من: الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج الدكتور سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور على مسرح السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصاحبها نشرة يومية.

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مسرح السامر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية عرض سترة السامر قصور الثقافة

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