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برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٨٤،٤%.
حرص محافظ مطروح على الاتصال بالطلاب والطالبات الأوائل وأسرهم وتهنئتهم على  التفوق الدراسى مع تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح دائمًا.

أوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ ١١٧٧٥ نجح منهم ٩٩٣٥ طالبا بنسبة ٨٤،٤%.

وتنشر "فيتو" نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، الدخول على الرابط التالي
 


وأضافت وكيل الوزارة أنه كان تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

 

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