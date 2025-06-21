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دين ودنيا

وزير الأوقاف السابق: الغش في الامتحان جريمة شرعية ووطنية وهدم للأجيال

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق على أن الغش في الامتحان أو المساعدة عليه أو غض الطرف عنه جريمة شرعية ووطنية وهدم للأجيال.

 دار الإفتاء: الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا

ومن جانبها أكدت دار الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، ويستوي في الحرمة ارتكابه أثناء أداء الامتحان في المواد الأساسية أو التكميلية، ومن يعين غيره على الغش سواء كان بالمساعدة والتلقين أو كان بتقاعس المسئول عن الرقابة على الامتحان عن أداء واجبه يكون قد أثم واعتدى على حقوق الآخرين.

دار الإفتاء توضح موقف الشرع من الغش في الامتحانات 


وأكدت أن الطالب الذي يغش يظلم نفسه؛ من حيث ارتكابه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه، ثم بسعيه لأخذ حق ليس له؛ فإنه يختلس مجهود زملائه وإجاباتهم دون علمهم، ويتعدى على حقوق من يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات التي مناط تحصيلها يتطلب مزيدًا من الجهد في التحصيل العلمي عند التلقي والأداء، ويشاركه في هذا الإثم المراقب الذي يسهل ذلك الأمر؛ فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد.

 وأهابت دار الإفتاء الطلاب ألَّا يتورطوا في ارتكاب الغش في الامتحانات، ونصحتهم بالاجتهاد في التحصيل العلمي، وإخلاص القصد في تحصيل المهارات وتكوين الملكات العلمية النافعة لهم ولمجتمعهم. كما تنصحهم بدوام الحرص على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق، وبالتعاون على البر والتقوى.
 

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