سيطرة بافارية، ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

اشتعل صراع صدارة هدافي كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

ترتيب هدافي ‎كأس العالم للأندية

وإليكم ترتيب هدافي بطولة كأس العالم للأندية التي يتواجد بها لاعبان من بايرن ميونخ برصيد 3 أهداف.

مايكل أوليز بايرن - بايرن ميونخ (3 أهداف)

أنخيل دي ماريا - بنفيكا (3 أهداف)

جمال موسيالا - بايرن ميونخ (3 أهداف)

فرانشيسكو كونسيساو - يوفنتوس (هدفين)

وفاز بايرن ميونخ الألماني على بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر اليوم السبت بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لـ كأس العالم للأندية 2025. ويبلغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وبادر الهداف الإنجليزي هاري كين بالتسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 18 بعد أن سدد كرة مرتدة من الدفاع من داخل مناطق الجزاء ليهز شباك الفريق الأرجنتيني.

وأتيحت للبايرن محاولة جادة للهدف الثاني بعدما تلقى مايكل أوليسيه كرة على المقاس إثر عمل رائع لكينجسلاي كومان لكنه أهدر فرصة التسجيل.

وأدرك بوكا جونيورز التعادل بعد هجمة معاكسة ومجهود فردي أنهاه المهاجم ميرينسييل بشكل رائع في شباك مانويل نوير

ونجح النجم الفرنسي مايكل أوليسيه في إعادة التقدم للبايرن ( 2 ـ 1) بهدف في الدقيقة 84 ليمنح فريقه فوزا ثمينا ويقوده للتأهل رسميًّا للدور ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

ويلتقي بايرن ميونخ في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول مع بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل وذلك من أجل حفاظه على صدارة المجموعة الثالثة.

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