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سياسة

أستاذ علوم سياسية: ترامب يتبع سياسة فاشلة وجاء لتدمير المنطقة

هبة البشبيشى،فيتو
هبة البشبيشى،فيتو

قالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الحرب الإيرانية الإسرائيلية لن تتوقف إلا إذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الأمر، خاصة وهي تترك كلا الدولتين في التناحر؛ لكي يضعفوا بعضهم البعض رغم الآثار المترتبة على الأمر من تعطل حركة التجارة العالمية في باب المندب بسبب الحوثيين، وبالتالي الولايات المتحدة الامريكية وضعت كلا من إيران وإسرائيل فى وضع ابتزاز وهذا أمر معروف في سياسة ترامب منذ ولايته الأولى.


 

آثار هذه الحرب السلبية على الهجرة العكسية التي تحدث إلى خارج إسرائيل

 

وأكدت البشبيشى في تصريح لـ “فيتو” أن المظاهرات اندلعت فى إسرائيل ضد حكومة نتنياهو وظهرت آثار هذه الحرب السلبية على الهجرة العكسية خارج إسرائيل وفي حالة استمرار الحرب ستتوقف الحياة في الدولتين عكس حال الوصول لاتفاق بالتفاوض سيكون العالم هادئا برعاية أمريكية وسيكون الوجه الإنساني من جانب فرنسا وتركيا ومصر وقطر والإمارات من أجل وضع حلول للأزمة وإلا سوف يصاب العالم بالشلل التام لأن سياسة ترامب فاشلة وجاء لتدمير المنطقة بموافقة أمريكية.

 

المنظمات الدولية لها أهميتها رغم تراجع تأثيرها مؤخرا 

 

وأضافت البشبيشى أن المنظمات الدولية رغم ما يؤخذ عليها خلال السنوات الأخيرة وعدم انصياع إسرائيل وأمريكا لقراراتها إلا أنها لها أسلوب عمل ولها تأثير بدليل أن بوتين مطلوب توقيفه ولو عدنا لحرب 1973 سنجد أن الأمم المتحدة وراء فض الاشتباك فضلا عن دورها حاليا في السودان والصومال وإثيوبيا والقرن الإفريقى لكن الإصلاح مهم من خلال توسيع حق الفيتو ولا يكون الأمر قاصرا على بعض الدول الكبرى.
 

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إيران إسرائيل الولايات المتحده الامريكيه مجلس الامن حق الفيتو

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