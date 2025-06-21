الاستماع لأقوال أسرة صغيرة سقطت من علو بالجيزة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة "صغيرة" تبلغ من العمر 4 سنوات إثر سقوطها من شرفة منزل أسرتها بالطابق الثالث أثناء لهوها بمحافظة الجيزة.

مصرع صغيرة سقطت من علو بالجيزة

تلقى مفتش مباحث الجيزة العقيد محمد الصغير، بلاغا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة، يفيد بسقوط طفلة من علو ووفاتها على الفور.

وعلى الفور، انتقل الرائد إسلام عكاشة، معاون أول مباحث القسم، إلى مكان الواقعة برفقة قوة أمنية.

وتبين من الفحص أن الطفلة تدعى "جنة. أ"، وتبلغ من العمر 4 سنوات، وكانت تلهو في شرفة منزلها قبل أن تفقد توازنها وتسقط من الطابق الثالث.

تم نقل الطفلة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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