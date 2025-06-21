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رياضة

مونديال الأندية، الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بورتو

مران الأهلي
مران الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لخوض مباراة بورتو البرتغالي القادمة في منافسات كأس العالم للأندية حيث خاض الفريق أمس مرانا استشفائيا عقب الخسارة أمام بالميراس البرازيلي. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو.

 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

 وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الاهلي أمس الأول أمام بالميراس  بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

 سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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الأهلي بالميراس بورتو

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